В Україні та Білорусі найскладніше платити податки

Україна та Білорусь залишаються двома країнами, в яких найскладніше платити податки.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби компанії PricewaterhouseCoopers.

«Платити податки стало легше в усьому світі, а легкість сплати податків майже завжди приводить до збільшення державних надходжень і привертає іноземні інвестиції. Хоча Україна й значно спростила процес сплати податків, проте, час, що витрачається на дотримання законодавства (часто це - «чорна» робота), в багатьох випадках означає, що Україна (як і сусідня Білорусь) займають у рейтингу 181 країни найнижчі місця. Значення має не тільки ставка оподаткування, але й легкість дотримання вимог законодавства», - говорить Рон БАРДЕН (Ron Barden), партнер компанії PricewaterhouseCoopers в Україні, коментуючи новий звіт про сплату податків, випущений Світовим банком, МФК і PricewaterhouseCoopers.

За його словами, цього року в першу десятку країн, в яких легко платити податки, потрапили такі держави: Мальдіви (№1), Катар, Гонконг (Китай), Об`єднані Арабські Емірати, Сінгапур, Ірландія, Саудівська Аравія, Оман, Кувейт і Кірібаті.

А в десятку країн, де податки платити найскладніше, з 171 місця по 181 увійшли: Панама, Ямайка, Мавританія, Гамбія, Болівія, Венесуела, Центрально-Африканська Республіка, Республіка Конго, Україна та Білорусь.

«Незважаючи на те, що ставка податку на прибуток підприємств у розмірі 25% не вважається високою, «приховані» податки й час, що витрачається на дотримання норм українського законодавства, стали причиною того, що Україна знаходиться в кінці таблиці. Хоча рейтинг України значно погіршився, ситуацію можна було б легко виправити, ввівши в систему декілька змін», - прокоментував Р.БАРДЕН.

Дотримання адміністративних вимог щодо сплати податків залишається справжнім тягарем для підприємств, і це істотним чином впливає на загальний рейтинг.

Р.БАРДЕН вважає, що Україні було б нескладно покращити свій рейтинг. Наприклад, об`єднати всі відрахування із заробітної плати до фондів соціального страхування в один щомісячний платіж, що дозволило б зменшити щоденне адміністративне навантаження. Після цього розподілом коштів займалася б держава. Це не тільки полегшило б тягар сплати податків, але й зменшило б плату за банківські послуги.

Висновки свідчать про те, що під час реформ уряди повинні розглядати всі податки, які платять організації. Податок на прибуток юридичних осіб становить лише частину всіх витрат, в середньому на нього доводиться 37% від загальної ставки оподаткування, 26% доводиться на кількість годин, що витрачаються на дотримання норм податкового законодавства, а 12% – на кількість податкових платежів. Податки й внески з фонду заробітної плати в деяких країнах значно підвищують податкові витрати, а також ускладнюють сплату податків.