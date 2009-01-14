Спуск Котовського в Севастополі планується здати до 1 лютого

Якщо погода не підведе, а будівельники збережуть темпи робіт, то рух по спуску Котовського відкриють на початку лютого, запевняє голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

Прес-служба адміністрації повідомляє, що роботи на спуску Котовського йдуть в 2 зміни. На спуску вже прокладено всі мережі. «І в цьому, кажуть будівельники, була основна трудність: по документації довжина мереж – не більше 1 км, а на ділі довелося перекладати 6,5 км (при цьому протяжність спуску Котовського – трохи більше кілометра). Підкоригувала роботу будівельників і погода», – мовиться в повідомленні.

Глава Севастопольської міськдержадміністрації заявив, що «не треба підганяти терміни здачі пуску Котвського», тому що головне – якість. «Наші «доброзичливці» вже лають адміністрацію, мов, де ж зданий в експлуатацію спуск Котовського? Я б всім їм рекомендував побувати на будівництві, оцінити зроблене, зрозуміти, з якими труднощами ми тут зіткнулися. Якщо збережемо темпи і погода не підведе, до 1 лютого відкриємо тут рух», – сказав С.КУНІЦИН.

Він також заявив: про знос будинків, що заважають розширенню вулиці, сьогодні не йдеться. «Деякі будинки і споруди дійсно заважають. Зараз правоохоронні органи розбираються, як ці споруди було узаконено, хто там живе, хто там активно прописувався останнім часом. Спокійно розберемося, вирішимо, що далі робити», – заявив керівник міськдержадміністрації.

Нагадаємо, раніше С.КУНІЦИН заявляв: «Завдання одне – здати спуск Котовського до Нового року, максимум – до середини січня».