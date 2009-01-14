У Криму відзначать 355-у річницю прийняття акту возз`єднання Русі

Урочистий збір з нагоди 355-ї річниці Переяславської Ради - акту возз`єднання Русі - відбудеться 18 січня в Сімферополі.

У заході візьмуть участь представники Російської общини Криму, партії «Російський блок», Партії регіонів, духівництва Сімферопольської і Кримської єпархії, козаки Кримського козачого союзу, представники громадськості.

«Переяславська Рада по праву належить до видатних подій вітчизняної історії. Саме вона поклала початок возз`єднанню російських земель в єдину Російську державу, - відзначили в прес-службі Російської общини Криму. - Представники Російської общини впевнені, що, не дивлячись ні на які труднощі і втрати останніх десятиліть, на Україні з часом запанують позиції і аргументи прибічників східнослов`янської, спільноруської єдності».

Організація закликає російських співвітчизників Криму, України і «всього російського світу» відзначити 355-у річницю Переяславської Ради.