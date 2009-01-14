Мінтранс шукає директора для кримського авіапідприємства

Міністерство транспорту та зв’язку України оголосило конкурс на заміщення вакантної посади директора Кримського державного авіаційного підприємства «Універсал-Авіа».

Як повідомляє прес-служба Мінтрансзв’язку, претендент на посаду повинен мати повну вищу освіту авіаційного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня на авіаційному транспорті (авіаційних компаній) не менше 5 років.

Дату проведення конкурсного відбору буде повідомлено додатково особисто кожному претенденту.

Основною діяльністю підприємства «Універсал - Авіа» є авіаційні нерегулярні вантажні та пасажирські перевезення.