Мінтранс шукає директора для кримського авіапідприємства
15:53, 14 січня 2009Крым
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Оголошено конкурс
Міністерство транспорту та зв’язку України оголосило конкурс на заміщення вакантної посади директора Кримського державного авіаційного підприємства «Універсал-Авіа».
Як повідомляє прес-служба Мінтрансзв’язку, претендент на посаду повинен мати повну вищу освіту авіаційного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня на авіаційному транспорті (авіаційних компаній) не менше 5 років.
Дату проведення конкурсного відбору буде повідомлено додатково особисто кожному претенденту.
Основною діяльністю підприємства «Універсал - Авіа» є авіаційні нерегулярні вантажні та пасажирські перевезення.
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