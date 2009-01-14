Прокуратура Криму за рік відправила під суд понад 900 обвинувачених

Прокуратура Криму в 2008 році відправила під суд 921 обвинуваченого. Вони проходить по 815 кримінальним справам.

У ході слідства відшкодовано майже дев`ять мільйонів гривень збитків, завданих злочинами. 3,7 мільйонів гривень прокуратура намагається відшкодувати цивільно-правовим шляхом, шляхом пред`явлення до суду позовних заяв. Арештовано майно обвинувачених на суму 5,6 мільйонів гривень, повідомляє сьогодні прес-служба прокуратури АРК.

Третя частина розслідуваних прокуратурою злочинів вчинено у сфері економіки (313), зокрема в бюджетній сфері – 70, в банківській сфері – 22.

Торік за фактами вчинення корупційних злочинів порушено 63 кримінальні справи, за фактами хабарництва – 73. Суми, що зажадалися хабарниками, коливалися від 300 гривень до 140 тисяч доларів. "У справах про корупцію проходить 77 осіб, зокрема 31 працівник органів внутрішніх справ, 27 державних службовців, 14 посадових осіб органів місцевої влади, два представники судової гілки влади", - йдеться у повідомленні.

У провадженні органів прокуратури залишається 151 кримінальна справа, з яких 86 – про злочини у сфері економіки та органів управління.