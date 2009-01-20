У офіцера ЧФ вилучили комплекс для прослушки мобільного зв’язку

Співробітники Служби безпеки України вилучили у офіцера Чорноморського флоту Росії комплекс негласного знімання інформації з каналів мобільного зв’язку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу начальник прес-центру – прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, військовослужбовець намагався незаконно вивести комплекс до Росії залізничним транспортом і приховав технічний засіб від митного контролю на кордоні.

На даний час фахівці розшифровують інформацію, яка накопичена в комплексі. За попередніми даними, він активно використовувався в Севастополі.

“Про цю ситуацію нами поінформовано ФСБ Росії та вживаються оперативно-розшукові заходи з встановлення осіб, які замовляли незаконне прослуховування телефонних розмов громадян та організували спробу протиправного переміщення апаратури через державний кордон”, - зазначила М.ОСТАПЕНКО.

Загалом, як наголосили в СБУ, за останні два місяці співробітники спецслужби в результаті активізації заходів з протидії незаконному використанню спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації вилучили у злочинних угруповань 4 комплекси незаконного прослуховування громадян загальною вартістю понад 15 млн. грн.