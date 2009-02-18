Теплопостачання в Криму відновлене

Теплопостачання об`єктів соціальної сфери і житлового фонду в Криму відновлене.

Як повідомили у прес-службі Ради міністрів АРК, голова Радміну Віктор ПЛАКІДА повідомив, зокрема, що, за даними на ранок 18 лютого, в Криму в роботі 782 котельних з 801, решта знаходяться у стадії запуску.

За інформацією Міністерства житлово-комунального господарства АРК, станом на 16.30 18 лютого відновлена робота 795 підприємств комунальної теплоенергетики автономії.

Вирішується питання щодо запуску 6 відомчих котельних, що не входять у систему «Кримтеплокомуненерго» (у Судаку, Бахчисараї, Шкільному). Тепло подається у 5992 багатоповерхові будинки з 6090, що централізовано опалюються від котельних, 319 з 320 дитячих дошкільних установ, 559 учбових закладів з 562, у 102 лікувальні установи (100%).