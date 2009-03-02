Янукович, Азаров, «верхівка» Партії регіонів – земельні буржуа в Севастополі?

Голова Севастопольської міської державної адміністрації, лідер Кримської організації партії «Єдиний Центр» Сергій КУНІЦИН звинувачує міську раду Севастополя у виділенні торік землі «верхівці» Партії регіонів.

В заяві, розміщеній сьогодні на сайті міськдержадміністрації, С.КУНІЦИН заявляє, що «міська рада торік виділила землі ЯНУКОВИЧУ, АЗАРОВУ, їхнім помічникам і радникам, «верхівці» Партії регіонів».

«І на розпорядженнях, за якими ця земля виділена, є віза голови міськради Валерія САРАТОВА. І ці документи є у нас», - відзначив голова адміністрації.

За його словами, Севастопольська міськдержадміністрація жодного шматка землі не продала. «Ми не виділяли землю своїм партійним лідерам, ні комусь іще. У мене в Севастополі землі немає. А тут народжуються такі рішення сесій міськради, нас звинувачують у «крадіжці землі», - сказав він.

Як додав С.КУНІЦИН, він «попереджував лідерів Партії регіонів, і місцевого їх лідера - САРАТОВА: «на злодії шапка горить». Не треба називати нас «злодіями», якщо самі десятками, сотнями, тисячами гектарів своїм партійним вождям землю «за три копійки» або безкоштовно віддаєте».

С.КУНІЦИН попередив, що «якщо вся ця історія триватиме й далі, ми передамо в ЗМІ всі подібні факти».

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого відбулася позачергова сесія міськради, яка обговорила суспільно-політичну ситуацію в Україні і Севастополі. Під час сесії різкій критиці, численним звинуваченням у «розбазарюванні землі» була піддана міськдержадміністрація.