Східну транспортну артерію Криму всю ніч розчищали від снігу бійці Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та співробітники дорожньо-експлуатаційного управління.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, сильний снігопад, який почався вчора близько 19 години на Грушівському перевалі, цілком міг заблокувати рух східною транспортною артерією. «Через буквально годину (після того, як пішов сніг), товщина сніжного покриву на дорозі становила близько 8 сантиметрів», - йдеться в повідомленні.

На розчищення магістралі направили спецтехніку і співробітників Судакського МНС і ДЕУ.

Активні роботи тривали до 5.30 ранку сьогоднішнього дня, саме в цей час припинився снігопад. «Обійшлося без серйозних інцидентів і заторів, лише кілька разів на підйомі розвертало великовантажні автомобілі, їм на допомогу приходила спецтехніка», - наголошується в повідомленні.

Наразі роботи тривають, на сьогодні в Криму зберігається штормове попередження.