Росія буде вимушена вивести Чорноморський флот – експерт

Росія буде вимушена вивести Чорноморський флот з Криму

Таку думку висловив експерт російського Інституту стратегічних досліджень Аждар КУРТОВ, виступаючи на міжнародному експертному семінарі ”Росія - Україна: проблема Чорноморського флоту”, організованому УНІАН спільно з інформаційно-аналітичним центром МДУ.

“З моєї точки зору, флот все ж таки виводити доведеться, хочемо ми цього чи ні. Не можна допустити ситуацію кінця 80-х років, коли військові частини з Європи нам доводилося виводити у чисте поле. Про це треба думати вже зараз", - сказав А.КУРТОВ.

За його словами, зберегти флот у Криму немає можливості, тому що нинішня і попередня влада України давно вибрали вектор інтеграції в НАТО і, як результат, буде проводиться неминуча політика витіснення ЧФ.

“За цією позицією стоїть не лише керівництво України, але й керівництво країн НАТО. Чекати 2017 року, і потім або йти на гострий конфлікт із Києвом, або виводити кораблі не відомо куди, не можна", - сказав експерт. При цьому він нагадав, що пролонгація договору про базування ЧФ РФ можлива лише на 5 років.

А.КУРТОВ вважає, що розумно буде перевести ЧФ на північ Таманського півострова.

“Ця пропозиція висловлювалася командуванням ЧФ, і не від хорошого життя”, - сказав він.

За його словами, Новоросійський порт давно розвивається як порт торговий, і має пірси, які використовуються під потреби флоту, але розширювати їх до того ступеня, щоб туди перевести весь флот, неможливо. Крім того, новоросійська бухта у певну пору року піддається вітрам, які не дають можливості кораблям стояти на рейді.

“Ніяка Очамчира (Абхазія), ніякий Сухумі – там можна розмістити малі кораблі - глибоководну бухту Севастополя замінити не можуть. Так само як із Севастополя неможливо зробити нормальний торговий порт”, - упевнений А.КУРТОВ.

У свою чергу, експерт Інституту країн СНД Віталій ЖУРАВЛЬОВ зазначив, що на сьогодні альтернативи Севастополю для базування ЧФ РФ немає.

При цьому він вважає, що, якщо буде політична воля сторін, рішення про продовження базування флоту можна буде знайти.

В.ЖУРАВЬОВ додав, що Росія побоюється, що після виведення ЧФ РФ на його місці може з`явиться інший флот. "У нас такі приклади є, коли на місці колишніх радянських баз у Прибалтиці, у країнах Східної Європи виникають військові бази НАТО", - сказав він.