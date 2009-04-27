15 тисяч чоловік вийдуть на демонстрацію в Сімферополі

Близько 15 тисяч чоловік планують взяти участь у першотравневій демонстрації в Сімферополі. Про це повідомив прес-центр мерії.

«У демонстрації планується участь близько 15 тисяч чоловік, з урахуванням городян, які бажають спостерігати за демонстрацією, - 20-25 тисяч чоловік», - наголошувалося сьогодні на координаційній нараді з питання проведення першотравня в Сімферополі.

На даний час заявки на участь у демонстрації подали 12 громадсько-політичних сил. Крім партій і громадських організацій, у ході 1 травня візьмуть участь керівники Криму, Сімферополя, творчі колективи, спортсмени.

У зв`язку з проведенням демонстрації в центрі Сімферополя на декілька годин буде перекрито рух автотранспорту.