Mercedes не розминувся з деревом у Криму: 6 травмованих (фото)

Шість чоловік травмовано внаслiдок зіткнення автомобіля Mercedes Vito з деревом на автодорозі Сімферополь – Феодосія в Криму.

Як повідомляє прес-служба кримської Державтоінспекції, автоаварія сталася сьогодні вранцi.

31-річний водій іномарки – мешканець Сімферопольського району – не впорався з керуванням, автiвка виїхала за межі проїжджої частини і врізалася в дерево.

Окрім водія, в ДТП травмованi п`ятеро пасажирів: 31-річний і 35-річний жителі Луганської області, 37-річний і 25-річний мешканцi Алушти і 28-річний житель Бiлогiрського району автономії.

Постраждалим була надана медична допомога. Причини аварії встановить слідство.

Фото прес-служби ДАІ Криму.