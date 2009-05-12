Mercedes не розминувся з деревом у Криму: 6 травмованих (фото)
12:00, 12 травня 2009Крым
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ДТП по дорозi в Феодосiю
Шість чоловік травмовано внаслiдок зіткнення автомобіля Mercedes Vito з деревом на автодорозі Сімферополь – Феодосія в Криму.
Як повідомляє прес-служба кримської Державтоінспекції, автоаварія сталася сьогодні вранцi.
31-річний водій іномарки – мешканець Сімферопольського району – не впорався з керуванням, автiвка виїхала за межі проїжджої частини і врізалася в дерево.
Окрім водія, в ДТП травмованi п`ятеро пасажирів: 31-річний і 35-річний жителі Луганської області, 37-річний і 25-річний мешканцi Алушти і 28-річний житель Бiлогiрського району автономії.
Постраждалим була надана медична допомога. Причини аварії встановить слідство.
Фото прес-служби ДАІ Криму.
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