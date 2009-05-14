Різко загострилася боротьба за владу в Сімферополі

У міській раді Сімферополя триває протистояння прихильників і противників мера Геннадія БАБЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні сесія проходила під сирени та мегафонів противників мера, оточених великою кількістю міліції та бійців спецпідрозділу «Беркут», які прибули за викликом мера.

«Я викликав (міліцію), щоб ніхто нікого не скалічив», – пояснив Г.Бабенко.

16 квітня сесія міськради через відсутність кворуму була перенесена на 23 квітня, пізніше – з 23 на 28, з 28 квітня – на 12 травня, а з 12 на сьогодні, 14 травня.

Вранці в сесійному залі чувся різкий запах, схожий на запах аміаку. Депутати перейшли до іншого залу. За деякий час вони повернулися до сесійного залу.

З`явився мер і запропонував провести сесію в закритому режимі.

Голосування відбувалось у ручному режимі, підрахунок вів Г.Бабенко. Він повідомив, що за його даними, 40 депутатів висловилися за роботу в закритому режимі. (Всього в міськраді Сімферополя 76 депутатів).

Опозиціонери у відповідь на це влаштували звукову блокаду.

Мерська коаліція перейшла до залу, розташованого поряд з кабінетом Г.Бабенка. Депутатів-опозиціонерів туди не пускали. Між прихильниками і противниками міського голови виникла сутичка. Опозиціонерам вдалося проникнути в зал, вони заважали проводити засідання, використовуючи мегафони.

За деякий час сесія перемістилася до кабінета мера, потрапити туди опозиціонерам не вдалося. «Певна частина депутатів, яка підтримує БАБЕНКА, зачинилася в нього в кабінеті, інших туди не пускають», - сказав журналістам представник опозиції, депутат Борис ФРОТМАН.

«Цей цирк у виконанні одного клоуна триває, не знаю вже скільки. Як місто може працювати в таких умовах?», - заявив він.

Прихильники мера засідали в закритому режимі кілька годин. За їх повідомленням, вони розглянули всі винесені на сесію питання. Зокрема, обрали нового секретаря міськради. Ним стала головлікар лікарні №7 міста Сімферополя, депутат Людмила ПІХТЄЄВА. «40 осіб отримали бюлетені. Всі бюлетені визнані дійсними, тобто 40 чоловік проголосувало таємним голосуванням (за обрання нового секретаря)», - сказав Г.Бабенко.

Антимерська коаліція не визнає рішення сьогоднішньої сесії і обіцяє звернутися до суду.

«Хай вони що хочуть, те і оскаржують. Вони порушили законодавство, у нас є підтвердження. Ми спеціально викликали міську СЕС, заміряли рівень шуму. Він був значно перевищений, і це вплинуло на здоров`я всіх присутніх», - заявив мер.

Також Г.Бабенко спростував звинувачення опонентів у непрозорому виділенні землі в місті.

Як повідомляв УНІАН, протистояння прихильників і супротивників мера Сімферополя в міськраді загострилося після того, як 19 березня депутати проголосували за зняття Владимира БЛИНОВА з посади секретаря міськради.