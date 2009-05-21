Міносвіти вважає постанову щодо російської мови фільчиною грамотою

Міністерство освіти та науки України наголошує, що будь-які ухвали місцевих органів влади щодо обмеження конституційних прав громадян на здобуття освіти державною мовою є неправомірними й не підлягають виконанню.

Про це йдеться у коментарі Міносвіти з приводу ухваленого міською радою Севастополя звернення до Верховної Ради, уповноваженого ВР з прав людини та Міністерства освіти щодо соціальної напруги серед батьків через введення в дію наказу МОН №461 «Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки».

МОН заявляє, що наказ №461 пройшов правову експертизу та погоджений в Міністерстві юстиції.

Міністерство освіти і науки підкреслює, що воно діє винятково у рамках Конституції України, законів держави, указів Президента та рішень Кабінету міністрів.

МОН заявляє, що його рішення обов’язкові для виконання органами управління освітою всіх рівнів на території країни.

Навчально-виховний процес у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах Севастополя і надалі здійснюватиметься відповідно до затверджених Міністерством освіти навчальних планів та програм, йдеться у коментарі.

У Міносвіти додають, що нині в Україні найменша кількість шкіл з українською мовою викладання в Криму - 7, а у Севастополі є одна така школа.