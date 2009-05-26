«Дочка» Нафтогазу отримає 3,6 га в Криму для організації промбази
18:12, 26 травня 2009Крым
0 0
На ділянці розташоване майно компанії
Рада міністрів Криму передала в постійне користування дочірній компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» 3,613 га землі в автономії для організації промислової бази.
Таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні кримського уряду.
Як говориться в постанові Радміну, ділянка за межами населених пунктів Берегової сільської ради Феодосії надається дочірньому підприємству «Нафтогазу» для організації промбази з обслуговування газопроводу «Джанкой-Феодосія-Керч».
На ділянці розташоване майно компанії, наголошувалося на нараді.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter