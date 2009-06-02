Бізнесменам не вдалося змусити Сімеїз віддати їм 1,2 га землі

Вищий господарський суд України скасував попередні рішення судів, якими Сімеїзську селищну раду (Крим) зобов`язали укласти з комерційною фірмою договір купівлі-продажу 1,2 га землі.

«Бізнесменам надали ділянку в довгострокову оренду для будівництва реабілітаційного центру з дев`яти корпусів. Потім, побудувавши один житловий будинок, зажадали віддати їм у власність землю. Влада узяла необхідну паузу, щоб оцінити плюси та мінуси угоди, що комерсанти порахували порушенням їх прав і спробували за допомогою судових рішень примусити селище віддати їм ділянку», - інформує прес-служба прокуратури Криму.

В спір втрутилася прокуратура, касаційна інстанція погодилася з її доводами, визнавши вимоги комерсантів незаконними. «Підставою для викупу землі могла бути лише наявність на неї заявлених дев`яти корпусів реабілітаційного центру», - йдеться у повідомленні.