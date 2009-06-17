Трирічний малюк з Росії провалився у стародавній колодязь у Криму

Українські рятувальники витягнули з колодязя фортеці Єні-Кале в Криму трирічного російського хлопчика, який провалився туди.

"Через необережність у глибокий колодязь, розташований у середині башти, упав син туристів, які приїхали до Керчі з Москви. Батько малюка спустився в колодязь по бічному отвору, але не зміг витягти його і вирішив стрибнути на дно ями, щоб дочекатися рятувальників разом з переляканим сином", - повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в автономії.

Бійці МНС видалили перекриття, що перегороджувало доступ усередину, потім спустилися в колодязь і через бічний отвір фортеці звільнили дитину.

Лікарі не виявили у малюка зовнішніх пошкоджень, але його стан був нестабільним (спостерігався знижений кров`яний тиск та млявість), це могло бути зумовлено стресом.

Дитину доправлено у травмпункт міськлікарні Керчі для повного обстеження.