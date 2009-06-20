Севморзавод довели до ручки

У Севастополі пройшла загальноміська акція на підтримку підприємства ВАТ «Севастопольський морський завод», на якому останнім часом відбувається різке скорочення чисельності працівників і велика заборгованість по зарплаті.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції на площі Нахімова взяли участь понад 300 осіб - нинішні і колишні працівники заводу, представники низки політичних сил і громадськості міста.

У резолюції акції підкреслюється, що доля 226-річного підприємства, яке ще донедавна мало і далі могло мати величезний, ефективно працюючий на державу судоремонтний, суднобудівний і машинобудівний комплекс, нині руйнується. «Працівникам заводу вже 5 місяців не виплачується зарплата, сім`ї бідують. Власники підприємства, на якому до початку «перебудови» було 15 тисяч працівників, до 2006 залишили тільки 3 тисячі, а за останні 3 роки скоротили цю кількість в 10 разів, а нині, вперше з кінця XVIII-го століття тут працюють не більше 200 осіб», - йдеться в резолюції. Крім того, як підкреслюється в документі, «утворилися борги перед банками і державою - понад 100 млн. грн..

Учасники акції зажадали також «негайно припинити руйнування підприємства, усунути від справ його некомпетентну адміністрацію, дати глибоку правову оцінку діям власників, і вжити термінові заходи по його збереженню і відновленню». Крім того вони вимагають «невідкладно виплатити працівникам підприємства борги по заробітній платі за 5 місяців без будь-яких умов, не перешкоджати розгляду в прокуратурі і суді позовів до адміністрації і оформити підписання колективного договору».

У резолюції також міститься вимога повернути в державну власність проданий в 2006 році, всупереч волі акціонерів, блокуючий пакет акцій ВАТ «СМЗ», і розглянути можливість утворення на базі «СМЗ» Народного підприємства, як це успішно практикується у низці країн світу.

«Вважаємо за необхідне Верховній Раді спільно з урядом України розглянути як один із варіантів відновлення заводу, питання створення на базі «СМЗ» спільного російсько-українського холдингу по суднобудуванню, судноремонту і машинобудуванню», - підкреслюється в документі.

Учасники акції заявили про свою «рішучість і готовність до будь-яких дій в захист своїх прав і благополуччя родин, якщо влада країни і на цього разу «буде глухою і байдужою до наших природних і законних пропозицій на користь держави і Севастополя».

Як повідомляв УНІАН, основна частина акцій підприємства «Севастопольський морський завод» (близько 60%) належить російському бізнесмену Костянтину ГРИГОРИШИНУ. Власником майже третини акцій є голова Наглядової ради Нацбанку України Петро ПОРОШЕНКО.