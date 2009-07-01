Заступник начальника податкової міліції Севастополя погорів на хабарі

У Севастополі під час отримання 5 тисяч доларів хабара був затриманий один з керівників міського Управління податкової міліції.

Як повідомили у прес-службі ГУБОЗ, податківець отримував хабарі за "кришування" злочинної діяльності конвертаційного центру. Також він сприяв в ухиленні від сплати податків окремим структурам, які користувались послугами "конверту".

Черговий хабар податківець отримав від бізнесмена за вирішення питання про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом фіктивного підприємництва. Крім того, оперативники довели, що посадовець протягом трьох місяців вимагав та отримав від цього ж бізнесмена 15 тисяч гривень за скасування проведення контрольних перевірок фінансово-господарської діяльності його структур.

Прокуратура Севастополя порушила справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Затриманий обіймав посаду заступника начальника Управління податкової міліції Севастополя, додали в прес-службі міліції міста.