Ющенко готовий вимагати від Тимошенко гроші для кримських татар

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що робота з деяких напрямків вирішення проблем кримськотатарського народу могла б просуватися швидше і бути більш продуктивною.

Зокрема йдеться про проблему фінансового забезпечення Програми облаштування депортованих громадян, розрахованої на період до 2010 року.

«Як Президент я готовий взяти свою частину відповідальності і вимагати від уряду просувати в парламенті потрібні рішення для вирішення цієї проблеми», – підкреслив він під час сьогоднішньої зустрічі у Сімферополі з представниками Ради кримськотатарського народу при Президентові України.

В.ЮЩЕНКО привітав проведення Всесвітнього конгресу кримських татар, який відбувся у травні в Криму, та обрання його головою Рефата ЧУБАРОВА.

Глава держави висловив сподівання, що буде знайдено механізм співпраці через конгрес з органами державної влади України та Криму, місцевим самоврядуванням. «Як Президент я відкритий до такої співпраці, до цього діалогу. Я високо ціную активну позицію кримських татар й із задоволенням бачу відчутний і помітний розвиток вашого громадського життя. В Криму через толерантність, діалог ми можемо багато чого вирішити», – сказав він.

Президент висловив переконання, що проблеми кримськотатарського народу загалом могли б знаходити більш результативне вирішення, якби всі сторони проявляли скоординованість у своїх діях.

«У вирішенні цих проблем у вас ворогів немає, у вас є багато партнерів», – додав він.