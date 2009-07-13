Аграрії Криму не збираються продавати зерно за копійки

Аграрії Криму незадоволені новим національним стандартом на пшеницю і не збираються продавати зерно за збитковими для себе цінами.

Заступник голови Ради міністрів Криму Микола КОЛІСНІЧЕНКО сьогодні на нараді в Сімферополі заявив, що в автономії було вирощено хороший урожай з високим рівнем клейковини і білка, проте, якщо продавати зерно відповідно до нового ДСТУ, то аграрії будуть у програші.

«Враховуючи, що цього року засуха, у нас вийшло щупле зерно. Згідно з введеним ДСТУ, вся пшениця вийде нестандартна, це майже мільйон тонн хліба. Як розпоряджатиметься держава цією пшеницею теж зрозуміло. Вона у нас візьме за копійки як нестандартний хліб і вивезе за кордон як хліб високої якості по білку, по клейковині. Хто на цьому наживеться? Звичайно, не трудівники сіла», – підкреслив віце-прем`єр.

КОЛІСНІЧЕНКО заявив, що піднімав це питання 1 липня в Кабінеті міністрів, і прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО «дала доручення терміново розібратися і залишити хоча б для Криму торішні стандарти», проте до цих пір нічого не змінилося. «Приїхала комісія, три дні тут (у Криму) працювала, виїхала, пообіцявши розібратися. Пройшли два тижні, нічого не зроблено», – сказав віце-прем`єр.

Сільгоспвиробники автономії, що брали участь у нараді, заявили, що краще «притримають» пшеницю, ніж продаватимуть її за збитковими цінами. У Радміні не проти такого підходу. «(Ми рекомендуємо) поки покласти (пшеницю) на зберігання там, де є можливість: або це свої складські приміщення, або шукати варіанти дешевших елеваторів», – сказав КОЛІСНІЧЕНКО.

Аграріям було дано й інші рекомендації. «Ми рекомендували їм брати зерно, яке піде на посівну цього року під урожай наступного, друге завдання – передавати зерно в структури Криму – «Кримхліб», «Кримпротребсоюз», міській і районній владі – для забезпечення хлібом населення. Третє завдання – розрахуватися з населенням за землю», – заявив заступник голови Радміну.

Під час наради стало відомо, що особливо «гарячі голови» готові на знак протесту розсипати пшеницю на дорогах.

У новому маркетинговому році починає діяти новий стандарт на пшеницю, який міняє підхід до класифікації зерна і його ділення на продовольче та фуражне.