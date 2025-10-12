Сі Цзіньпін заявив, що Китай і КНДР є "добрими друзями".

Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність розвивати відносини з Північною Кореєю для зміцнення стратегічного співробітництва. Про це йдеться в листі китайського лідера главі КНДР Кім Чен Ину, повідомляє північнокорейське новинне агентство KCNA.

Сі Цзіньпін заявив, що дві країни є "добрими друзями" і зазначив, що вони можуть разом "захищати мир у регіоні, міжнародну справедливість і правосуддя".

"Китай і КНДР є добрими сусідами, добрими друзями і добрими товаришами, що розділяють долю і допомагають один одному, і традиційна дружба між двома країнами міцнішає з плином часу... Китайська сторона готова просувати і далі розвивати традиційну китайсько-корейську дружбу", - сказано в повідомленні.

Лідер Китаю також заявив, що має намір розвивати з КНДР "дружній обмін і взаємовигідне співробітництво" в міжнародних і регіональних справах. За його словами, під час візиту Кім Чен Ина до Китаю у вересні було підготовлено план розвитку відносин.

Китай і США вступили в новий виток конфлікту

Нещодавно Китай заявив про нові широкі обмеження на експорт корисних копалин та інших критично важливих матеріалів. Тепер закордонні експортери цих товарів повинні мати експортну ліцензію.

У відповідь Трамп заявив про введення додаткового 100% мита на Китай, а також експортний контроль на "будь-яке критично важливе програмне забезпечення" з 1 листопада.

Також адміністрація Дональда Трампа запропонувала заборонити китайським авіакомпаніям використовувати повітряний простір Росії на рейсах до і зі Сполучених Штатів.

