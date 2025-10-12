Загалом на цьому напрямку штурмові підрозділи просунулися вперед на 3,5 км на ділянці фронту завширшки 5 км.

Військові 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" спільно з 33 окремим штурмовим полком звільнили село Малі Щербаки Запорізької області.

Про це повідомила пресслужба 24 окремого штурмового балкону "Айдар". "Підрозділи 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" спільно з побратимами з 33 окремого штурмового полку підняли український прапор у населеному пункті Малі Щербаки на Запорізькому напрямку", - повідомили у підрозділі і додали, що тепер населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

Як повідомив у соцмережі очільник управління штурмових підрозділів ЗСУ Валентин Манько, успіхи на Запорізькому напрямку не обмежуються тільки зачисткою Малих Щербаків.

Відео дня

Він уточнив, що також була зачищена територія села Щербаки, прилеглі території та частково звільнене село Степове. Загалом, за його даними, штурмові підрозділи просунулися вперед на 3,5 км на ділянці фронту завширшки 5 км.

Нагадаємо, окупантам вдалося просунутися на цій ділянці фронту у березні та липні.

Ситуація на Запорізькому напрямку

В кінці весни головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що росіяни почали активний наступ на Запорізькому напрямку. У зв'язку з цим українські військові почали контрнаступальні заходи, в результаті яких ЗСУ досягли успіху в просуванні у східній частині Запорізької області.

За даними аналітиків ISW, геолокаційні кадри показували, що Сили оборони відновили контроль над Темирівкою на північний схід від Гуляйполя.

Вас також можуть зацікавити новини: