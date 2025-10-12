Постраждалі працівники ДТЕК перебувають у лікарні.

Російські окупанти атакували підстанцію в Київській області, поранень зазнали двоє співробітників ДТЕК.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Він підкреслив, що ворог не припиняє свої атаки на обʼєкти енергетичної інфраструктури Київщини.

"Унаслідок ворожої атаки на одній із підстанцій Бориспільського району поранення отримали два співробітники ДТЕК. Вони доставлені до місцевої лікарні", - заявив начальник ОВА.

Відео дня

За попередньою інформацією, в одного працівника уламкові поранення голови, грудної клітки, руки та ніг. В іншого - травма вуха, садна рук та ніг.

"Обидва госпіталізовані. Уся необхідна медична допомога надається. Більш детальна інформація - згодом", - написав Калашник.

РФ атакує енергетиків

Як повідомляв УНІАН, раніше російські загарбники атакували дронами автомобіль бригади енергетиків у Чернігівській області. Після удару безпілотника авто загорілося, а під час ліквідації наслідків стався повторний удар, який уразив інший автомобіль підприємства.

Так, на місці події один працівник загинув, а ще четверо зазнали поранень та були госпіталізовані. Згодом ще один енергетик помер у лікарні.

Крім того, російські окупанти обстріляли місцеву пожежну команду, яка прибула на місце для надання допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: