Кримський мажор визнав провину

Залізничний райсуд Сімферополя сьогодні розпочав розгляд по суті кримінальної справи щодо 25-річного сина депутата сімферопольської міської ради Віталія ФАЙНГОЛЬДА, в аварії з автомобілем якого загинула мотоцикліст Ганна Мішуткіна.

Як передає кореспондент УНІАН, ФАЙНГОЛЬД звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом, що призвело до смерті потерпілого.

ФАЙНГОЛЬД визнав свою провину. Щоправда, при цьому він завірив, що натискав в автомобілі на гальма, щоб уникнути зіткнення з мотоциклом, хоча, як стверджує адвокат потерпілої сторони Валерій ЮРЧЕНКО, «за висновком експертизи, гальмівного шляху немає».

Як з’ясували експерти, вночі 16 вересня 2008 року неподалік від залізничного вокзалу в Сімферополі ФАЙНГОЛЬД їхав на автомобілі Bentley зі швидкістю 171 км/год. Таким чином, відзначив прокурор, він проігнорував вимогу щодо дотримання швидкісного режиму під час руху в населених пунктах (не більш як 60 км/год).

При цьому, сказав обвинувач, Suzuki під керуванням Мішуткиної, «порушивши вимоги пунктів 10.1 і 16.13 Правил дорожнього руху України», слідував у зустрічному напрямі, виконуючи поворот, перетинав смугу руху машини Bentley. Сталося зіткнення. Після цього мотоцикл врізався в припаркований легковий автомобіль. Тим часом Bentley зіткнувся з двома автомобілями. Мотоцикліст померла на місці аварії.

У неї залишилася малолітня донька. На сьогодні дівчинка проживає зі своїм батьком – колишнім чоловіком Мішуткиної.

Батько Мішуткиної Олександр ГОППЕ подав цивільний позов з вимогою відшкодувати 500 тис. грн. моральних збитків. «Цю суму не можна порівняти із загибеллю моєї дочки. Це взагалі копійки!», – сказав він під час судового засідання. ГОППЕ і його дружина, мати Мішуткиної, – пенсіонери, при цьому жінка ще й інвалід I групи. ФАЙНГОЛЬД готовий виплатити суму, у 10 разів меншу. «Я частково згоден (з позовом). В обсязі 50 тисяч гривень», – сказав обвинувачений. Родичів загиблої такий підхід не влаштовує.

Суддя Сергій АФЕНДІКОВ, що розглядає справу про ДТП, сьогодні повідомив, що в Центральному райсуді Сімферополя оскаржується рішення прокуратури про припинення кримінальної справи щодо ФАЙНГОЛЬДА за статтею «хуліганство».

Справу про хуліганство в барі «Два капітани» було об`єднано в одне провадження зі справою про ДТП. Прокуратура, вивчивши зібрані міліцією матеріали, ухвалила рішення про припинення справи у зв`язку з недоведенням провини ФАЙНГОЛЬДА у здійсненні хуліганських дій у барі кілька років тому. При цьому «щодо решти осіб кримінальну справу вже передано до суду». Центральний райсуд прийняв у провадження скаргу потерпілого у бійці, слухання відкладено на кінець серпня.

Розгляд справи щодо ДТП відкладено на 26 серпня. Цього дня планується почати допит свідків аварії.

Ані ФАЙНГОЛЬД, ані його адвокат з журналістами спілкуватися не захотіли.

До будівлі райсуду приїхали кілька десятків байкерів.

Адвокат потерпілої сторони розраховує на справедливе рішення судна. При цьому ЮРЧЕНКО вважає, що ФАЙНГОЛЬД, визнавши провину, ймовірно, «сподівається на пом`якшення покарання».