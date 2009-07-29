У України може не залишитися жодного боєготового корабля

Мінімальний рівень фінансування потреб Збройних сил України у 2010 році має становити близько 20 млрд. грн.

Про це в коментарі УНІАН заявив голова правління Центру воєнної політики та політики безпеки Євген ШЕЛЕСТ.

За оцінками експерта, ця сума в сучасних економічних умовах дозволить українській армії виконати покладені завдання, мати мінімально необхідну кількість справних зразків озброєння і військової техніки, організувати бойову підготовку та забезпечити соціальні гарантії військовослужбовців.

Як також зауважив Є.ШЕЛЕСТ, показник умовних витрат на одного військовослужбовця в Україні становить близько 6,5 тис. доларів, що майже в 8 разів менше, ніж у Росії, і в 23 - ніж у Франції.

Також, за словами експерта, якщо цього року не будуть виділені додаткові 8,8 млрд. грн. до бюджету Міністерства оборони, то, наприклад, у Військово-морських силах може не залишитися жодного повністю боєготового корабля.