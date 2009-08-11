Януковича, Тимошенко і Литвина закликали висловитися щодо Росії

Лідер комуністів Криму, депутат від КПУ у Верховній Раді України Леонід ГРАЧ закликав прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, голову ВР Володимира ЛИТВИНА і лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА заявити свою позицію з питань українсько-російських відносин.

«До їх числа входять перебування в Криму Чорноморського флоту Росії, розвиток економічної інтеграції, створення єдиного оборонного союзу і зміцнення загального культурного і духовного простору, зокрема через надання російській мові статусу державної, а також категорично відмовитися від планів втягування України в НАТО», - йдеться в коментарі ГРАЧА.

На його думку, сьогодні політики зобов`язані визначитися, на чиєму боці вони є - «української й російської громадськості, яка виступає за відновлення міцних братських зв`язків між нашими народами, чи ЮЩЕНКА і його режиму». За словами ГРАЧА, курс нинішнього Президента України веде країну «до загальнонаціональної катастрофи».

ГРАЧ погодився з жорсткою оцінкою курсу ЮЩЕНКА, висловленою президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ. «Політика ЮЩЕНКА направлена на штучне протиставлення один одному наших братських народів, на використання антиросійських і русофобських історичних міфів для провокації напруженості в українсько-російських відносинах, на витіснення російської мови й канонічного православ`я, що з’єднують культурний простір східнослов`янських держав», - наголошується в коментарі.