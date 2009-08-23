Москаль підніме «розстрільні» справи

Прихід Геннадія МОСКАЛЯ на посаду начальника кримського міліційного главку дасть імпульс розслідуванню резонансних злочинів минулих років, вважає міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Я сподіваюся, зараз цим розслідуванням буде дано новий імпульс», – сказав глава МВС сьогодні в Сімферополі.

На його думку, кримській міліції необхідно притягати до відповідальності не тільки членів бандформувань, але й організаторів злочинних угрупувань.

«Головне – вдарити по ключових особах», – сказав ЛУЦЕНКО, додавши, що деколи вони «ховаються за депутатськими та іншими представницькими мандатами». «Хто мер, хто депутат, хто радник. Нам вони добре відомі як члени організованих злочинних угрупувань», – підкреслив глава МВС.

Новий начальник міліції Криму зазначив, що розкриття «розстрільних» справ, а також справ з використанням вибухових речовин – це «ключ до тих осіб, які почуваються сьогодні в Криму привільно, прикриваючись депутатськими мандатами, (посадами) президентів різних фондів, громадських організацій».

«Всі (справи) буде відновлено, починаючи від (справи про вбивство) першого віце-прем`єра (Криму) Сафонцева і закінчуючи розстрілом в «Інтерклубі» в Керчі», – запевнив МОСКАЛЬ.

В 1990-х роках низка організованих злочинних угрупувань, серед яких найбільшими були «Сейлем» і «Башмаки», вели переділ сфер впливу на Кримському півострові.

19 серпня Кабінет міністрів України призначив народного депутата від НУ-НС МОСКАЛЯ начальником Головного управління МВС України в Криму – заступником міністра внутрішніх справ країни.

МОСКАЛЬ вже працював на цих посадах в 1997-2000 роках.