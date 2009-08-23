Москаль підніме «розстрільні» справи
Головне – вдарити по ключових особах
|Геннадій Москаль
«Я сподіваюся, зараз цим розслідуванням буде дано новий імпульс», – сказав глава МВС сьогодні в Сімферополі.
На його думку, кримській міліції необхідно притягати до відповідальності не тільки членів бандформувань, але й організаторів злочинних угрупувань.
«Головне – вдарити по ключових особах», – сказав ЛУЦЕНКО, додавши, що деколи вони «ховаються за депутатськими та іншими представницькими мандатами». «Хто мер, хто депутат, хто радник. Нам вони добре відомі як члени організованих злочинних угрупувань», – підкреслив глава МВС.
Новий начальник міліції Криму зазначив, що розкриття «розстрільних» справ, а також справ з використанням вибухових речовин – це «ключ до тих осіб, які почуваються сьогодні в Криму привільно, прикриваючись депутатськими мандатами, (посадами) президентів різних фондів, громадських організацій».
«Всі (справи) буде відновлено, починаючи від (справи про вбивство) першого віце-прем`єра (Криму) Сафонцева і закінчуючи розстрілом в «Інтерклубі» в Керчі», – запевнив МОСКАЛЬ.
В 1990-х роках низка організованих злочинних угрупувань, серед яких найбільшими були «Сейлем» і «Башмаки», вели переділ сфер впливу на Кримському півострові.
19 серпня Кабінет міністрів України призначив народного депутата від НУ-НС МОСКАЛЯ начальником Головного управління МВС України в Криму – заступником міністра внутрішніх справ країни.
МОСКАЛЬ вже працював на цих посадах в 1997-2000 роках.