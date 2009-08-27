Автопарк опергруп затримання Криму поповнився 12 машинами

Citroen Berlingo передали УДСО

12 нових автомобілів Citroen Berlingo придбало Управління державної служби охорони для оперативних груп затримання Сімферополя та Ялти. "На сьогодні Крим – єдиний підрозділ, який придбав новий автотранспорт для оперативних груп затримання", – відзначив заступник начальника кримської міліції – керівник міліції громадської безпеки Микола ФЕДОРЯН. Автівки днями вручили співробітникам УДСО, повідомила прес-служба главку міліції автономії.

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