Автопарк опергруп затримання Криму поповнився 12 машинами

14:15, 27 серпня 2009
Крым
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Citroen Berlingo передали УДСО

12 нових автомобілів Citroen Berlingo придбало Управління державної служби охорони для оперативних груп затримання Сімферополя та Ялти.

"На сьогодні Крим – єдиний підрозділ, який придбав новий автотранспорт для оперативних груп затримання", – відзначив заступник начальника кримської міліції – керівник міліції громадської безпеки Микола ФЕДОРЯН.

Автівки днями вручили співробітникам УДСО, повідомила прес-служба главку міліції автономії.

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