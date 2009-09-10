У Ялті почалися зйомки фільму «Пурпурові вітрила»
Буде чотири серії
Зйомки чотирьохсерійного фільму під робочою назвою «Пурпурові вітрила» почалися сьогодні на Ялтинській кіностудії.
Проект – нове прочитання класичного твору Олександра Гріна й «дітище» студії «Інтер Медіа Продакшн» та компаній «Укртелефільмтрест» і «Пронто Фільм».
Як повідомила кореспонденту УНІАН телефоном прес-аташе Ялтинської кіностудії Ольга ВОЛОДЧЕНКО, для зйомок «Пурпурових вітрил» у Ялті побудували ціле місто. «Шикарна декорація була побудована для фільму «Та, що біжить по хвилях», її відреставрували, добудували, внесли свої елементи – вийшло нове величезне місто», – зазначила вона.
Околиці міста, на яких розташовуватиметься бідняцький район, побудували в Лисячій бухті під Судаком. Ще одним об`єктом зйомок стане замок графа Мордвинова.
Художнім керівником проекту став Роман БАЛАЯН, режисер картини – Олександр СТЕКОЛЕНКО.
Ассоль зіграє Вероніка ІВАЩЕНКО, а капітана Грея – Олександр БУХАРОВ. Окрім них, у проекті будуть задіяні актори Альберт ФІЛОЗОВ, Юрій СТОЯНОВ, Олександр ЛАЗАРЄВ-старший, Семен ФУРМАН та інші.
Зйомки фільму проходитимуть у вересні й жовтні в два етапи: перший – у Криму, другий – у Києві.