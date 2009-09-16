Кисельов: ще не вечір

Народний депутат України Василь КИСЕЛЬОВ заявляє, що планує в п`ятницю, 18 вересня, зустрітися з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ з приводу його виключення з Партії регіонів.

Про це В.КИСЕЛЬОВ заявив в інтерв`ю УНІАН.

Він вважає, що є на сьогодні членом Партії регіонів, оскільки рішення президії політради про його виключення «не вступило в законну силу».

За словами депутата, «це свого роду мені попередження, що якщо я не зміню свою поведінку і точку зору щодо спікера парламенту Криму Анатолія ГРИЦЕНКА й депутата кримської ВР Олександра МЕЛЬНИКА, то може наступити виключення».

В.КИСЕЛЬОВ наголосив, що рішення про його виключення з ПР має бути затверджене політрадою партії, а поки що це рішення тільки президії політради.

За словами В.КИСЕЛЬОВА, попри те, що він є членом президії політради партії, його навіть не запросили на засідання з розгляду цього питання, і таким чином було «порушено всі можливі статті статуту партії». При цьому депутат додав, що стосовно нього не було персональної справи і рішення контрольної комісії.

«А те, що вони пішли на проведення засідання президії без моєї присутності, свідчить про поспішність і непродуманість рішення», - наголосив В.КИСЕЛЬОВ.

Депутат спростував заяву члена Партії регіонів Михайла ЧЕЧЕТОВА про те, що він нібито написав заяву про вихід з партії.

«Це неправда. Це мені ЧЕЧЕТОВ за дорученням когось дуже високого таким чином вкладає в руки пістолета, дає один патрон і вихід у цій ситуації один – застрелитися. Я не самовбивця і не робитиму того, на що мене штовхають», - наголосив В.КИСЕЛЬОВ.

При цьому депутат пов`язує своє виключення з партії з тим, що заважає «А.ГРИЦЕНКУ і О.МЕЛЬНИКУ дерибанити Крим». За його словами, «ці люди стільки завдали шкоди кримчанам, Криму, іміджу партії, що про це навіть складно сказати».

«Я впевнений, що я дію правильно. Ще не вечір, а курчат у січні лічитимуть», - додав В.КИСЕЛЬОВ. За його словами, «в Криму говорять, що В.ЯНУКОВИЧ підтримує не тих».