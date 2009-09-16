Кисельов став жертвою інтриг?

Народний депутат України Василь КИСЕЛЬОВ (фракція Партії регіонів) став «жертвою інтриг» опонентів партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції народний депутат Борис КОЛЕСНІКОВ, який входить до керівних органів Партії регіонів.

«На жаль, Василь Олексійович, який зробив величезний внесок у становлення Партії регіонів у Криму, став жертвою інтриг наших опонентів», - сказав він.

КОЛЕСНІКОВ додав, що йдеться «про змішування своїх особистих інтересів з інтересами партійними».

Як повідомив КОЛЕСНІКОВ, за тиждень до прибуття нового керівника кримської міліції Геннадія МОСКАЛЯ КИСЕЛЬОВА викликали в міліцію і говорили про те, що на нього готується замах і що вони шукають кілера.

«Ми звертатимемося до Генеральної прокуратури з цього питання», - наголосив КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, «дуже дивний вигляд має ситуація, що правоохоронні органи говорять про можливість замаху, оскільки при цьому вони повинні негайно підключити СБУ, дати охорону КИСЕЛЬОВУ і заарештувати замовника, а не говорити про це Василю Олексійовичеві, знаючи його емоційний характер». «Я думаю, що суспільство скоро дізнається, яка провокація готувалася залишками помаранчевих сил проти Партії регіонів у Криму», - додав КОЛЕСНІКОВ.

Він підтвердив, що інформація про рішення президії політради Партії регіонів про виключення КИСЕЛЬОВА з лав партії «на 100% достовірна».

На запитання, чи буде рішення фракції про виключення КИСЕЛЬОВА з її складу, КОЛЕСНІКОВ сказав: «Я думаю, ми обговоримо це на політраді партії».

За його словами, у разі виключення КИСЕЛЬОВА з фракції Партія регіонів «втратить один голос, але нас це не зупиняє». «Для нас важлива якість команди, а не кількість», - додав КОЛЕСНІКОВ.