Україна не відмовиться від Тузли

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за якнайскорішу демаркацію українсько-російського кордону по суші.

«Проблем немає. Затягування проведення демаркації - це, очевидно, політична мотивація», - сказав ЮЩЕНКО в інтерв`ю журналістам у Криму.

«Нам потрібно якнайшвидше прийти до врегулювання всіх проблем кордону (між Україною і Росією)», - сказав Президент.

Разом із тим, за його словами, складнішим питанням є делімітація морського кордону між двоми країнами.

«Я заявляв і заявляю: Україна ніколи не відмовиться від острова Тузла - це невід`ємна частина нашої території, і ми вимагатимемо визнання цього», - підкреслив ЮЩЕНКО, додавши, що решта всіх питань регулюється, зокрема міждержавними гарантіями.