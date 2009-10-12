У заступника голови СБУ фальшивий диплом - міністр освіти та науки

Заступник голови Служби безпеки Андрій КИСЛИНСЬКИЙ не навчався на історичному факультеті Національного університету України ім. Т.Шевченка, повідомив сьогодні на прес-конференції міністр освіти та науки Іван ВАКАРЧУК.

"Пан КИСЛИНСЬКИЙ в університеті імені Тараса Шевченка не числиться, і диплом про закінчення історичного факультету не отримував", - заявив ВАКАРЧУК, відповідаючи на запитання УНІАН про результати перевірки Міносвіти наявності диплому історика у КИСЛИНСЬКОГО.

За словами міністра, 8 жовтня було проведено перевірку в університеті ім. Т.Шевченка. "У наказах про зарахування студентів за 1994 та 1995 роки студент КИСЛИНСЬКИЙ Андрій Миколайович не значиться", - сказав він. За словами ВАКАРЧУКА, у наказах університету про випуск за 2000 рік КИСЛИНСЬКИЙ також не значиться.

"Інформація про його диплом у загальній базі Міносвіти відсутня", - сказав міністр.

Генеральна прокуратура України готова відреагувати на інформацію міністра освіти та науки про відсутність даних у загальній базі Міносвіти щодо отримання КІСЛИНСЬКИМ диплому університету ім. Шевченка, якщо отримає від керівника МОН відповідну заяву.

"Якщо ВАКАРЧУК, як посадова особа, звернеться до нас з офіційною заявою, до якої надасть докази, отримані під час перевірки, ми розглянемо це і відповідним чином будемо реагувати", - сказав УНІАН начальник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

КИСЛИНСЬКИЙ вважає політично заангажованою заяву міністра освіти про відсутність у нього диплому.

"Міністр склав тест на лояльність прем’єр-міністру. Думаю, це допоможе пану ВАКАРЧУКУ в подальшій кар’єрі", - сказав він у інтерв’ю Українській правді

"Ще в п’ятницю мені неофіційно підтвердили в Міносвіти, що мій диплом зареєстрований і значиться у базі Міністерства", - додав КИСЛИНСЬКИЙ.

Він закликав чекати висновків розслідування, яке проводить Головне управління держслужби.

"Але звертає на себе увагу той факт, що перевіркою займаються організації, які підлеглі прем’єр-міністру. Уже зараз ми можемо скласти враження про ту "диктатуру", яку обіцяла встановити пані Тимошенко", - сказав КИСЛИНСЬКИЙ.

Раніше народний депутат України, начальник міліції Криму Геннадій МОСКАЛЬ направив прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО звернення щодо використання заступником голови СБУ "підробленого диплома" під час перебування на державній службі.

У зверненні міститься прохання доручити провести службове розслідування відносно держслужбовця КИСЛИНСЬКОГО, який раніше працював також заступником глави Секретаріату Президента. Крім того, відповідне звернення направлено й на ім`я генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.

Сам заступник голови СБУ в інтерв’ю УНІАН 2 жовтня не відповів чітко на запитання, чи закінчував він історичний факультет Національного університету ім. Т.Шевченка.