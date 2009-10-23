Позиція Литвина щодо ЧФ РФ є передвиборчою тактикою – експерти

Нинішня позиція кандидата у Президенти України, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА щодо НАТО і Чорноморського флоту Росії є передвиборчою тактикою на тлі непослідовності і нещирості політика.

Таке переконання в інтерв’ю УНІАН висловили експерти, коментуючи заяви ЛИТВИНА, щодо необхідності продовження базування ЧФ Росії після 2017 року, а також категоричного заперечення зовнішньополітичного курсу України на інтеграцію в НАТО.

“Думаю, в таких заявах ЛИТВИНА більше звичайної передвиборчої тактики, аніж справжньої зовнішньополітичної стратегії, якої має дотримуватися державний діяч”, - зазначив керівник Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО.

Зокрема, уточнив експерт, йдеться про боротьбу за прихильність російськомовних виборців, гра на симпатіях частини виборців до Росії.

На думку політолога, цей політик зрозумів, що перебуває у достатньо складному становищі, як учасник президентських перегонів. “Є два фаворити. Є багато інших політичних конкурентів, які зайшли на електоральну площадку ЛИТВИНА – центристську нішу політики. І тому йому зараз треба демонструвати більше радикальності. Окрім того, можливо він відчуває, або так йому радять політичні технологи, що серед російськомовних виборців є багато людей, розчарованих у Вікторі ЯНУКОВИЧІ, і є шанс за них поборотися. Проте для них потрібна риторика, до якої вони звикли, зокрема, й елементи проросійськості”, - пояснив ФЕСЕНКО, додавши, що скоріше за все, саме цим й керується ЛИТВИН, коли формулює такі зовнішньополітичні позиції.

Також політолог висловив думку, що ЛИТВИН, як багато інших українських політиків, розуміє, що питання вступу до НАТО зараз не є нагальними для України.

“Якщо ЛИТВИН умовно стане Президентом, що поки виглядає дуже сумнівно, або залишиться на посаді спікера Верховної Ради, думаю, що його реальна зовнішньополітична лінія буде більш поміркованою”, - переконаний ФЕСЕНКО.

Оцінюючи позицію голови ВР щодо продовження базування ЧФ Росії, експерт зауважив, що, звичайно, тут має місце певна суперечність із заключними положеннями Конституції України, де йдеться, що Чорноморський флот РФ дислокуватиметься на території України до травня 2017 року. Політолог також нагадав, що в Основному Законі є положення, що на території України не повинно бути іноземних військових баз.

“І з цієї позиції Володимир Михайлович, коли каже про можливість продовження базування російського флоту на нашій території, має пояснювати виборцям, що для реалізації такої мети потрібно внести зміни до Конституції. Інакше політик буде не зовсім щирим і чесним у спілкуванні з виборцями”, - резюмував ФЕСЕНКО.

У свою чергу, редактор проекту “Флот2017”, військовий експерт Дмитро ТИМЧУК нагадав, що ЛИТВИН, ще за часів Президента Леоніда КУЧМИ, сам стояв біля витоків, був одним з ініціаторів і активно брав участь в інтеграції України до НАТО, наголошуючи на необхідності проводити агітацію щодо цього питання.

“Зараз він заявляє, що цей процес провалений, що НАТО – це “милиці” для України. Але він, як один із ініціаторів і політиків першого ешелону, цей процес повинен був і супроводжувати. А відтак, він сам його і завалив”, - сказав експерт і зауважив, що незрозуміло, коли вірити ЛИТВИНУ.

“Ми жаліємося, що в НАТО і Європі нас не сприймають серйозно. Зрозуміло, що так є, коли провідні політики кардинально змінюють свою позицію, відіграючи в державі ключову роль у прийнятті стратегічних рішень, яким у даному випадку є голова парламенту. Це викликає недовіру до України на міжнародній арені”, - зауважив ТИМЧУК.

Також, на переконання експерта, “коли представники першого ешелону влади починають вільно інтерпретувати положення Конституції щодо базування ЧФ Росії на території України на тлі конституційної вимоги неприпустимості розташування на території держави іноземних військових баз, звичайно, це має негативний вплив на рівень національної безпеки і оборони країни”.