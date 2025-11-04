Над Чорним морем 'засвітився' американський літак-розвідник

ARTEMIS пролетів над Чорним морем, здійснюючи місію спостереження поблизу узбережжя Румунії.

Американський розвідувальний літак армії США ARTEMIS (Airborne Reconnaissance and Targeting Multi-Mission Intelligence System) помічений над Чорним морем. Він здійснював місію спостереження в межах операцій з підтримки оборони США та союзників, пише Defence Blog.

За даними Flightradar24, літак із позивним BRIO66 пролетів вздовж узбережжя Румунії поблизу Констанци, після чого вирушив на південний схід над міжнародні води.

ARTEMIS — це модернізована платформа повітряної розвідки, створена на базі бізнес-джета Bombardier Challenger компанією Leidos. Вона здатна виявляти, збирати та аналізувати електронні сигнали, забезпечуючи командирам США оперативну інформацію в реальному часі.

З моменту введення в експлуатацію у 2020 році літаки ARTEMIS налітали понад 10 000 годин, демонструючи високу надійність під час місій у Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. В армії США літак описують як "критичний елемент багатодоменної розвідувальної системи", який суттєво розширює ситуаційну обізнаність командування.

Літак, помічений цього разу, мав американську реєстрацію N159L і належав компанії Lasai Aviation LLC, підряднику армії США. Згідно з даними моніторингу, він летів на висоті близько 10 км зі швидкістю понад 370 вузлів.

Інші події в небі

Як повідомляв УНІАН, раніше літак ВПС США, призначений для збору розвідданих про ворожі радіолокаційні системи, помітили, коли він здійснював кругові польоти біля Росії на тлі зростаючої напруженості у відносинах із Москвою.

Розвідувальний літак Boeing RC-135 Combat Sent вилетів з Англії, пролетів над країнами Балтії і кілька разів облетів Калінінград - російський ексклав між Польщею і Литвою - після чого повернувся до Великої Британії.

