'ПриватБанк' оновив курс валют: скільки коштують долар і євро у вівторок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,19 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 4 листопада, зріс на 10 копійок і складає 42,20 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні впав на 5 копійок і складає 48,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,60 гривні, а євро - за курсом 47,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок залишився на попередньому рівні і становить 42,19 гривні. Курс євро при оплаті карткою 4 листопада також залишився без змін і знаходиться на рівні 48,78 гривні.

Курс долара в Україні - останні новини

Нацбанк встановив на 4 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 42,04 гривні за долар. Таким чином українська валюта послабилася на 15 копійок. По відношенню до євро гривня також послабилася. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 48,43 гривні за один євро.

При цьому курс долара до гривні в банках України 4 листопада зріс на 13 копійок і складає 42,23 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,74 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні 4 листопада впав на 13 копійок і складає 48,82 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,10 гривні за євро.

