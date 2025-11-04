За словами Віталія Зайченка, побутові споживачі мають змінити свою поведінку.

Голова "Укренерго" Віталій Зайченко закликав українців не нагрівати приміщення до комфортних 20-22°C тепла, а вдягти натомість додатковий светр. Про це він заявив в ефірі Єдиного телемарафону.

"Побутові споживачі, які є зараз найбільшим споживачем електроенергії в Україні, мають в першу чергу змінювати свою поведінку. Потрібно не доводити температуру в приміщеннях, мабуть, до тих максимально комфортних 20-22°C, а вдягнути додатковий светр і цим допомогти нашій енергосистемі впоратися з тими викликами, в яких ми працюємо", - зауважив очільник "Укренерго".

Він пояснив, що у жовтні на тлі відсутності опалення та прохолодної погоди "більшість побутових споживачів перейшли на опалення кондиціонерами та обігрівачами, що призвело до збільшення споживання електроенергії на 25%. Це досить важно дається нашій енергосистемі, особливо в період значних атак по генерації".

Зайченко додав, що старт опалювального сезону для житлового сектору покращить ситуацію.

"Однак з урахуванням подальшого зниження температури, значного зниження споживання не буде", - підсумував очільник "Укренерго".

Удари Росії по енергосистемі України та опалювальний сезон

Восени РФ активізувала атаки на енергосистему України. Російська армія 30 жовтня завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні.

Через наслідки російських атак енергетики змушені запроваджувати графіки погодинних відключень для балансування енергосистеми.

Втім 28 жовтня в Україні офіційно стартував опалювальний сезон, який має посприяти принаймні тимчасовому зменшенню навантаження на енергосистему.

