За словами енергетиків, ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

Сьогодні вночі російська окупаційна армія завдала масованого дронового удару по півдню Одещини - атаковано портову та енергетичну інфраструктуру, енергетики заявляють значні пошкодження.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, росіяни масовано атакували місто Ізмаїл. За даними слідства, 4 листопада внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти портової та енергетичної інфраструктури. Люди не постраждали. За процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі на місці працюють прокурори та працівники поліції.

За даними Ізмаїльської РДА, попри активну роботу ППО, якою знищено більшість ворожих цілей, є влучання в об’єкти цивільної, портової та енергетичної інфраструктури. Пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Штаб Ізмаїльської міської ради працює над розв'язанням питання щодо відновлення електропостачання в постраждалих районах та фіксує наслідки уражень. Розпочата робота комісії з оцінки масштабів руйнувань.

"Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше відновити стабільне постачання світла до осель громадян", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі регіонального главку ДСНС уточнили, що внаслідок влучань спалахнули пожежі. Для ліквідації наслідків залучались 5 одиниць техніки та 24 вогнеборці, а також - техніка та особовий склад пожежної команди села Кислиця і пожежний підрозділ Національної гвардії України.

Як зазначили у компанії ДТЕК "Одеські електромережі", ворог повторно атакував енергетичний обʼєкт.

"Пошкодження значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Наші бригади приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, щойно отримають дозвіл від військових та рятувальників", - наголосили у компанії.

Удари РФ по Одеській області

Нагадаємо, армія РФ вночі 29 жовтня атакувала північ Одеської області, де сталися влучання в об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури. Поранення отримав 52-річний енергетик. Через влучання виникла пожежа, частина споживачів тимчасово залишилася без електропостачання. За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, було атаковано місто Подільськ. Унаслідок ворожої атаки без електропостачання залишились понад 50 населених пунктів.

