Заявки на виплати одноразової допомоги у вигляді 1000 гривень будуть приймати з 15 листопада по 15 грудня 2025 року.

На виплату "Зимової підтримки" у розмірі 1000 гривень в бюджеті закладено 10 мільярдів гривень. Подати заявку можна буде з 15 листопада до 15 грудня.

Про це журналістам повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін, передає "Радіо Свобода".

На виплату 1000 гривень одноразової допомоги у бюджеті міністерства передбачено 10 мільярдів гривень. Ще 4,4 мільярди було забюджетувано на одноразову виплату по 6500 гривень українцям, які найбільше постраждали від бойових дій або стикнулися зі складними життєвими обставинами.

"‎Загалом отримувачів тієї чи іншої форми державної підтримки в Україні близько 15 млн людей. Кошти, передбачені на виплати 1000 грн у рамках урядової "Зимової підтримки", враховують потреби цих людей. Це і оплата комунальних послуг, і ліки, і теплий одяг чи взуття"‎, – заявив Улютін.

За його словами, заявки на виплати одноразової допомоги у вигляді 1000 гривень будуть приймати з 15 листопада по 15 грудня цього року. Після цього поступово будуть здійснювати виплату коштів.

В уряді очікують, що програмою скористаються близько 10 мільйонів українців. З них 3 мільйона заявок буде подано на дітей. Люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, отримати кошти не зможуть.

Заявки на дітей (за свідоцтвом про народження) потрібно буде подавати окремо. Для тих, у кого немає доступу до "‎Дії"‎ або банківських сервісів, діятимуть альтернативні канали – банки-партнери та "‎Укрпошта"‎.

Люди старшого віку та люди з інвалідністю зможуть отримати 1000 грн у рамках "‎Зимової підтримки"‎ через "‎Укрпошту"‎. Все, що потрібно буде зробити – це дочекатися візиту листоноші або прийти у відділення у день отримання пенсії.

За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, у минулому році одноразовою виплатою в розмірі 1000 гривень скористалися понад 14 мільйонів українців. 57% коштів було витрачено населенням на оплату комунальних послуг.

Цього року прогнозована цифра отримувачів допомоги менша через скорочення терміну подачі заявки на виплату. Скористатися коштами люди зможуть впродовж півроку.

"‎Я не вважаю це популізмом. Війна триває, ми заможнішими не стаємо, ця програма має підтримати людей у зимовий період"‎, – додала Свириденко.

Дефіцит бюджету Україні – головні новини

За підрахунками The Economist, Україні не вистачає майже 400 млрд доларів у найближчі роки.

Як раніше зазначала голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа, на найближчі чотири роки Україні бракує 65 млрд доларів. Зокрема 18,1 млрд доларів - на 2026 рік.

Покрити дефіцит українського бюджету міг би "‎репараційний кредит"‎ із заморожених російських активів, однак країни ЄС поки що не змогли узгодити це рішення.

Ба більше, як писало Politico, у Євросоюзі побоюються, що відмова Бельгії, у якій розташована більша частка заморожених активів Росії, від надання Україні "репараційного кредиту" на суму 140 млрд євро може поставити під загрозу програму кредитування МВФ.

Нагадаємо, МВФ прогнозує, що війна в Україні триватиме ще щонайменше у 2026 році. У Фонді рекомендували українській владі вжити рішучих кроків щодо збільшення надходжень у держбюджет.

