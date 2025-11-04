За даними ЗМІ, у Севастополі загорівся старий корабель проєкту "Альбатрос-М", тоді як українська розвідка напередодні знищила російські радари та об’єкти ППО.

В окупованому Севастополі спалахнув російський малий протичовновий корабель проєкту 1124-М "Альбатрос-М", який входить до складу Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Як зазначається, пожежа сталася ще 3 листопада, але ідентифікувати судно вдалося не одразу — надбудову було закрито маскувальними сітками.

Очевидці повідомили, що це МПК проєкту 1124-М "Альбатрос-М"". За даними каналу, у складі Чорноморського флоту РФ залишаються лише чотири такі кораблі, збудовані ще у 1980-х роках — "Муромець", "Суздалець", "Касимов" і "Єйськ". Два з них ще у 2024 році евакуювали на Новоросійську базу, а решта — залишилися в Севастополі.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, пожежа сталася на тлі активних українських операцій у Криму. У ніч на 2 листопада бійці Головного управління розвідки України знищили кілька об’єктів російської протиповітряної оборони на півострові. Зокрема, було уражено аеродромний оглядовий радіолокатор АОРЛ-1АС і станцію П-18 "Терек" окупаційної армії РФ.

Ймовірно, цей інцидент — черговий удар по ослабленому Чорноморському флоту Росії, який за останній рік зазнав значних втрат унаслідок українських атак. Втім, ні окупаційна влада Криму, ні Сили оборони пожежу на цьому кораблі наразі не коментують.

Вас також можуть зацікавити новини: