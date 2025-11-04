Дипломат зазначив, що українська влада не повинна догоджати Кремлю, оскільки поступок уже було достатньо.

Війна РФ проти України має бути зупинена припиненням вогню на "нинішній лінії зіткнення".

Таку заяву в інтерв'ю агентству Anadolu зробив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. "Позиція президента США Дональда Трампа та України однакова: війна має бути зупинена припиненням вогню на нинішній лінії зіткнення, і тоді переговори мають вестися з нинішньої лінії зіткнення, а подальше обговорення територіальних питань має бути доручено керівництву України та Кремля", - висловив думку дипломат.

Кислиця зазначив, що Україна і так уже пішла на великі поступки Кремлю, тому чекати нових уже не варто:

"Ми вже пішли на безліч поступок, тому не українському уряду потрібно догоджати російському".

Дипломат зазначив, що на Україну і РФ, так само як і на всі залучені до цього процесу країни, чекають важкі переговори. Кислиця додав, що складність переговорів зумовлена складністю самого конфлікту:

"Російській владі, врешті-решт, потрібно проявити серйозність і долучитися до переговорів... Так, наші переговори - і не тільки зі США, а й із багатьма іншими партнерами - дуже складні, але я був би здивований, якби нам удалося вести їх легко з огляду на складність конфлікту, що триває".

Кислиця заявив, що підтримку США буде продовжено, назвавши Вашингтон "основним гравцем" у міжнародних зусиллях із припинення війни. Зокрема, він назвав реалістичними очікування щодо поставок крилатих ракет "Томагавк" і зенітних ракетних комплексів "Петріот" Україні.

"Переговори йдуть повним ходом, і ми реалістичні. Ми ведемо не тільки політичні переговори, а й переговори з урядами і виробниками систем озброєння... Процес, можливо, йде не так швидко, як ми всі сподівалися, але він іде в правильному напрямку", - наголосив дипломат.

Також український дипломат прокоментував і зірвану зустріч Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Кислиця вважає, що переговори було скасовано через те, що Трамп втрачає терпіння щодо Путіна.

"Той факт, що оголошена зустріч Трампа і Путіна була скасована, свідчить про те, що Вашингтон втрачає терпіння через маніпуляції Москви, тактику зволікання і нескінченних затримок замість того, щоб серйозно поставитися до переговорів і покласти край цій війні", - висловив думку Кислиця.

Переговори про закінчення війни в Україні

2 листопада міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Туреччина готова стати посередником у мирних переговорах між Україною і Росією. Міністр зазначив, що офіційна Анкара готова прийняти четвертий раунд переговорів між делегаціями двох країн і навіть потенційний саміт лідерів у Стамбулі.

