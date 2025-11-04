В Україні змінили графіки відключення світла: коли не буде електроенергії 4 листопада

Зазначається, що в енергосистемі складна ситуація після російських атак.

Російська окупаційна армія в ніч на вівторок, 4 листопада, вкотре атакувала українську енергосистему. У зв'язку з цим деякі графіки відключення світла змінили.

"Через складну ситуацію в енергосистемі - період застосування заходів обмеження, що діяли в окремих регіонах, сьогодні буде збільшено", - йдеться в повідомленні "Укренерго".

Відтепер графік пачасових відключень світла діятиме для побутових споживачів з 08:00 до 22:00 - обсягом від 05 до 1,5 черги. У цей же період діятимуть обмеження для промисловості.

"Причина застосування обмежень - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", - зазначили в "Укренерго".

У свою чергу ДТЕК оновив графіки відключення для Київської області та столиці.

Також нові графіки діятимуть і в Дніпропетровській області.

Удари РФ по енергетиці України - останні новини

З початку осені Росія активізувала атаки на українську енергетику. У результаті було ухвалено рішення застосувати погодинні вимкнення світла для побутових споживачів і обмеження для промислових.

У Міненерго повідомили, що сьогодні з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 у деяких регіонах України почергово вимикатимуть світло, а промисловість у цей же час має обмежити споживання електроенергії до певного рівня, оскільки діятимуть графіки обмеження потужності.

