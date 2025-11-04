У жовтні за місяць російські окупанти скинули найбільше керованих авіабомб від початку цього року.

За перші 10 місяців цього року російські загарбники скинули таку ж кількість керованих авіаційних бомб, як за увесь минулий рік. Як йдеться у повідомленні Міністерства оборони України у Telegram, у жовтні російські окупанти різко збільшили кількість ударів керованими авіабомбами по території України.

"За місяць - понад 5 328 КАБів по позиціях наших військ і прифронтових містах. Це найбільша кількість скинутих КАБів за місяць від початку 2025 року", - наголошується у повідомленні.

Як відзначають в оборонному відомстві, повітряний терор з боку Росії зростає.

Зокрема, за 10 місяців ворог уже скинув близько 40 тисяч авіабомб. Це стільки ж, скільки за весь минулий рік.

Війна в Україні - використання КАБів

Як повідомляв УНІАН, у жовтні начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат запевнив, що українські сили протиповітряної оборони здатні збивати керовані авіаційні бомби із реактивним двигуном. Наразі нові модифікації КАБів росіяни використовують у поодиноких випадках здебільшого для того, щоб протестувати ефективність української оборони.

Нині КАБи становлять більше небезпеку саме для цивільного населення і тилу: вони є не дуже точною зброєю. Оглядач порталу "Мілітарний" Вадим Кушніков припускає, що дальність КАБів вже може сягати до 200 км, якщо аналізувати запуски російських КАБів та дистанції ураження ними, котрі вже відбулись, зокрема, в Полтавській області, по місту Лозова в Харківській області.

