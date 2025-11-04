Не нова тактика: офіцер розкрив ситуацію на Покровському напрямку

За його словами, росіяни продовжують тиснути, нарощуючи удари КАБами та дронами.

Росіяни продовжують тиснути на Покровському напрямку. Ворог нарощує удари КАБами та дронами. Про це в етері каналу "Київ24" заявив Тарас Мишак, старший офіцер комунікації 59 ОШБр БпС "Степові хижаки" ім. Якова Гандзюка.

За його словами, бригада утримує одну з ділянок Покровського напрямку. Там росіяни діють тактикою інфільтрації - просування малими групами піхоти.

"Наша бригада трохи не в самому Покровську знаходиться, ми на іншій ділянці. Це частина Покровського напрямку, яка вже дотична між Донецькою та Дніпропетровською областю. Наразі в нашій смузі росіяни продовжують тиснути, намагаються застосувати тактику інфільтрації, тобто малі піхотні групи"— зазначає Мишак.

Офіцер зауважив, що це не нова тактика для росіян. Вони намагаються діяти приховано, підбираючись до українських позицій посадками. Наразі вдається виявляти ворога і знищувати.

Між тим, росіяни нарощують удари КАБами та дронами. Російські БПЛА залітають все глибше в український тил. За його словами, kill зона, на жаль, зростає. Це дуже ускладнює логістику та підвоз всього необхідного до позицій.

Через російську дронову активність бійцям, які працюють безпосередньо на передовій лінії фронту, часто доводиться пішки йти до позицій. Переміщення на автівках є значно небезпечнішим у такому випадку.

Як повідомляв УНІАН, на Донеччині наразі триває оборона Покровська – спецпризначенці ГУР продовжують операцію у визначеній зоні відповідальності, тривають запеклі бої.

В ГУР повідомляють, що наразі силами "Спецпідрозділу Тимура" України продовжується операція в одному з важливих із погляду фронтової логістики районів міста.

Заступник командира 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади "Рубіж" Національної гвардії України, офіцер "Легіону Свободи" майор Володимир Назаренко розповів, що у Покровську Донецької області армія РФ продовжує тиснути.

