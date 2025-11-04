Якщо в середині жовтня в країні реєстрували 3 заяви на захист від українських юнаків, то на середину жовтня таких було вже 185.

У Швейцарії з початку осені різко зросла кількість заяв на отримання статусу тимчасового захисту від українських біженців вікової категорії 18-22 роки.

Як повідомило видання Swissinfo, за даними Держсекретаріату з питань міграції Швейцарії (SEM), відразу після вступу в силу в серпні дозволу на виїзд з України юнаків віком 18-22 роки, кількість заяв про надання захисту від цієї категорії зросла у всих європейських країнах.

Видання навіть навело цифри: наприкінці серпня у Швейцарії зареєстрували лише 3 заяви від чоловіків з України цієї вікової категорії, а у вересні ця кількість зросла спочатку до 33, потім до 77 і досягла максимуму в 185 у середині жовтня.

За даними SEM, заяви на отримання статусу захисту S, зареєстрованих у Швейцарії з вересня, від молодих українських чоловіків, становлять близько 30% від усіх заяв.

Видання зазначило, що в даний час спостерігаються ознаки того, що пік напливу молодих українців у Швейцарію минув.

Дозвіл на виїзд українців 18-22 років

В кінці серпня українська влада дозволила чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.

Після цього у Польщі повідомили, що кількість українців у віці від 18 до 22 років, які в'їжджають в країну, зросла з 19 на тиждень в середині серпня до понад 1000 в середині вересня. У жовтні ці показники зросли ще більше і становлять майже 1800 українських хлопців на тиждень.

Також міністр юстиції Ірландії Джим О'Каллаган заявив про значне збільшення кількості українців, які прибули в країну з початком осені. Він зазначив, що це пов'язано з тим, що Україна змінила своє законодавство, дозволивши чоловікам від 18 до 24 років виїжджати з країни.

