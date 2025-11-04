Прем'єр-міністр зазначила, що робота з цього питання вже ведеться.

Газ, який Україна отримує через територію Словаччини, може подешевшати. Братислава може знизити тариф на транзит "блакитного палива" для Києва.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко в коментарі РБК-Україна зазначила, що для цього "Нафтогаз" має укласти довгострокові контракти.

"Для цього (зниження тарифу на транзит газу, - УНІАН) потрібні довгострокові контракти щодо газу (щодо імпорту, - УНІАН.)", - повідомила Свириденко, коментуючи умови, на яких Словаччина може знизити тариф на транзит, для здешевлення імпортного газу для України.

За її словами, керівництво "Нафтогазу" вже працює над підготовкою необхідних контрактів.

Удари Росії та підготовка до зими - головні новини

16 жовтня російські окупанти вшосте за місяць вдарили по газовій інфраструктурі України, що призвело до зупинки роботи частини критичних об'єктів. У "Нафтогазі" повідомили, що подібні удари призводять до зменшення обсягу видобутку газу в Україні. Загалом у жовтні було сім таких ударів.

28 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже зібрала 70% фінансування для імпорту газу для проходження опалювального сезону. При цьому він вказав, що є розуміння, як акумулювати необхідну суму.

3 листопада український лідер заявив, що не вистачає ще близько 750 мільйонів доларів для того, щоб закрити питання закупівлі газу.

