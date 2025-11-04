Удари РФ призвели до пожежі та знеструмлення частини споживачів.

Російська армія завдала нових ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області, внаслідок яких українці залишилися без електроенергії, повідомляє Міністерство енергетики.

"На об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень, продовжуються аварійно-відновлювальні роботи", - зазначили в енергетичному відомстві.

У Міненерго також нагадали, що в з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 у деяких регіонах України будуть почергово відключати світло, а промисловість в цей же час має обмежити споживання електроенергії до визначеного рівня, оскільки будуть діяти графіки обмеження потужності.

Як уточнили в Ізмаїльській РДА, вночі 4 листопада ворог масовано атакував енергетичну та портову інфраструктуру Ізмаїльського району.

"Попри активну роботу ППО, якою знищено більшість ворожих цілей, є влучання в об’єкти цивільної, портової та енергетичної інфраструктури", - зазначається у повідомленні

Внаслідок ударів виникли пожежі, а частина споживачів залишилися без світла.

З початку осені Росія активізувала атаки на українську енергетику. В ніч на 30 жовтня ворог втретє з початку жовтня масовано атакував ракетами та дронами об’єкти енергетики. В результаті ударів зафіксовані руйнування, є постраждалі.

Очільник "Укренерго" Віталій Зайченко констатував, що ворог прагне довести енергосистему до непридатного стану.

Через ворожі атаки енергетики змушені цілодобово працювати - паралельно з цим вводять і планові відключення для балансування системи.

