Російська армія завдала нових ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області, внаслідок яких українці залишилися без електроенергії, повідомляє Міністерство енергетики.
"На об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень, продовжуються аварійно-відновлювальні роботи", - зазначили в енергетичному відомстві.
У Міненерго також нагадали, що в з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 у деяких регіонах України будуть почергово відключати світло, а промисловість в цей же час має обмежити споживання електроенергії до визначеного рівня, оскільки будуть діяти графіки обмеження потужності.
Як уточнили в Ізмаїльській РДА, вночі 4 листопада ворог масовано атакував енергетичну та портову інфраструктуру Ізмаїльського району.
"Попри активну роботу ППО, якою знищено більшість ворожих цілей, є влучання в об’єкти цивільної, портової та енергетичної інфраструктури", - зазначається у повідомленні
Внаслідок ударів виникли пожежі, а частина споживачів залишилися без світла.
Удари РФ по енергетиці України - останні новини
З початку осені Росія активізувала атаки на українську енергетику. В ніч на 30 жовтня ворог втретє з початку жовтня масовано атакував ракетами та дронами об’єкти енергетики. В результаті ударів зафіксовані руйнування, є постраждалі.
Очільник "Укренерго" Віталій Зайченко констатував, що ворог прагне довести енергосистему до непридатного стану.
Через ворожі атаки енергетики змушені цілодобово працювати - паралельно з цим вводять і планові відключення для балансування системи.