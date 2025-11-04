Фахівці оприлюднили десять найпопулярніших нових автомобілів жовтня.

У минулому місяці десять найпопулярніших моделей сформували 38% українського ринку нових легковиків. Про це повідомляє портал "‎УкрАвтопром"‎.

Десятку найпопулярніших авто заполонили кросовери. Очолив список новий електромобіль Volkswagen ID.UNYX, який, серед іншого, може похвалитися стильним дизайном і передовими технологіями безпеки.

Минулорічний лідер – Renault Duster – опинився на другому місці. На третьому розташувався китайський BYD Song Plus. Загалом добре видно стрімке зростання популярності китайських моделей.

ТОП-10 найпопулярніших нових легковиків жовтня:

Volkswagen ID.UNYX – 441 одиниця;

Renault Duster – 432;

BYD Song Plus – 391;

Toyota RAV4 – 384;

BYD Leopard 3 – 261;

Toyota Land Cruiser Prado – 247;

Hyundai Tucson – 244;

Škoda Kodiaq – 217;

Volkswagen Touareg – 189;

Zeekr 7X – 169.

Український авторинок – інші новини

У жовтні українці придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових легкових автомобілів, яка становила 7,8 тисячі одиниць. Найпопулярнішим у країні брендом виявився китайський BYD, який більш ніж у шість разів перевищив свої минулорічні показники. Також до трійки лідерів доволі очікувано потрапили Toyota і Volkswagen.

Нагадаємо також, що нещодавно було названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні.

