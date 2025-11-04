У минулому місяці десять найпопулярніших моделей сформували 38% українського ринку нових легковиків. Про це повідомляє портал "УкрАвтопром".
Десятку найпопулярніших авто заполонили кросовери. Очолив список новий електромобіль Volkswagen ID.UNYX, який, серед іншого, може похвалитися стильним дизайном і передовими технологіями безпеки.
Минулорічний лідер – Renault Duster – опинився на другому місці. На третьому розташувався китайський BYD Song Plus. Загалом добре видно стрімке зростання популярності китайських моделей.
ТОП-10 найпопулярніших нових легковиків жовтня:
- Volkswagen ID.UNYX – 441 одиниця;
- Renault Duster – 432;
- BYD Song Plus – 391;
- Toyota RAV4 – 384;
- BYD Leopard 3 – 261;
- Toyota Land Cruiser Prado – 247;
- Hyundai Tucson – 244;
- Škoda Kodiaq – 217;
- Volkswagen Touareg – 189;
- Zeekr 7X – 169.
Український авторинок – інші новини
У жовтні українці придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових легкових автомобілів, яка становила 7,8 тисячі одиниць. Найпопулярнішим у країні брендом виявився китайський BYD, який більш ніж у шість разів перевищив свої минулорічні показники. Також до трійки лідерів доволі очікувано потрапили Toyota і Volkswagen.
