У мережу виклали супутниковий знімок атомного підводного човна "Хабаровськ" проєкту 09851 у спусковому плавучому доку "Сухона" АТ Виробниче об'єднання "Північне машинобудівне підприємство" в Северодвінську. На нього звернув увагу канал російського Центру аналізу стратегій і технологій.
Нагадаємо, церемонію виведення "Хабаровська" з цеху №50 "Північного машинобудівного підприємства" в плавучий док "Сухона" для подальшого спуску на воду провели 1 листопада.
Тоді показали лише корму підводного човна. Новий знімок дає більш детальне уявлення щодо того, як виглядає "Хабаровськ". Судячи з нього, довжина субмарини становить 135-140 м, а ширина - 13,5 м.
На Заході вважають, що вона має багато спільного із стратегічною субмариною проєкту 955А "Борей-А", яка виступає носієм балістичних ракет Р-30 "Булава-30".
Сам "Хабаровськ" несе замість них ядерні мега-торпеди "Посейдон". Ймовірно, вони розміщуються у торпедних апаратах по боках корпусу під кутом.
Комплекс "Посейдон" - що відомо
За даними з відкритих джерел "Посейдон" є безпілотним підводним апаратом, оснащеним ядерною енергоустановкою, яка дає "фактично необмежений запас ходу". Відомо, що "Посейдон" виступає носієм ядерного заряду.
Заявлене призначення комплексу - нанесення гарантованої неприйнятної шкоди прибережним територіям за допомогою великого радіоактивного забруднення, ураження кораблів і військово-морських баз.
Нещодавно Володимир Путін похизувався, що РФ випробувала "Посейдон". За його словами, потужність торпеди перевищує потужність міжконтинентальної ракети "Сармат".
Передбачається, що субмарина "Хабаровськ" може нести 12 таких торпед.